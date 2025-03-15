Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області

Загалом з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ Запорізької області

З ТОТ Запорізької області повернули двох підлітків 14 та 15 років

Команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Двох хлопців з нашої області стало можливим врятувати з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bringkidsback», – зазначив Федоров.

За словами очільника Запорізької ОВА, 14-річний підліток три роки жив в окупації без батька. Він військовий і змушений був виїхати. Дитину викликали на допити у ФСБ, обшукували дім, змусили вчитися за російською програмою. 15-річного хлопця ФСБ-шники погрожували відправити в дитячий будинок, а він весь цей час вчився за українською онлайн програмою.

Загалом з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ Запорізької області.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України перебувають 600 тисяч дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що з 600 тисяч лише 7% навчаються в українських школах онлайн. Натомість у звичайних школах навчання триває за російськими стандартами.