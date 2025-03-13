Запоріжжя: шахед влучив в адмінбудівлю об’єкта критичної інфраструктури

Очільник Запорізької ОВА відзвітував про наслідки нічної атаки шахедів на обласний центр

Сьогодні зранку російські терористи атакували шахедами Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Івана Федорова.

«Під ранок росіяни атакували обласний центр шахедами. Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

На місцях ударів працюють надзвичайні служби.

Раніше повідомлялося, що російські терористи атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

До слова, триває 1114-й день повномасштабної війни.

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград сьогодні вночі теж було оголошено загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ нібито зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся.