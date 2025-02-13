Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації
Зображення створено за допомогою штучного інтелекту

7% дітей на окупованих територій навчаються в українських школах онлайн

На тимчасово окупованих територіях України перебувають 600 тисяч дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України.

Зазначєаться, що з 600 тисяч лише 7% навчаються в українських школах онлайн. Натомість у звичайних школах навчання триває за російськими стандартами.

Деякі діти, за словами Лубінця, змушені навчатися одразу у двох системах освіти.

«Ми зафіксували, що є проблеми з доступом до освіти. Діти змушені навчатися одночасно у двох системах освіти. Одна дитина в тиждень витрачає на навчання більш ніж 50 годин на тиждень», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл. Очікується, що покинуті будівлі передадуть підрозділам ЗС РФ. 

Більше того в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. А батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ.

Читайте також:

Теги: окупація окуповані території Лубінець дитина росіяни батьки навчання освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже було скорочено мережу Міністерства освіти та науки на дев’ять закладів: було 130, стало 121
«У нас є дедлайн». Міносвіти пояснило темпи обʼєднання університетів
9 сiчня, 10:00
Завдання з усіх предметів відповідатимуть змісту програм ЗНО
НМТ-2025: стало відомо, як нараховуватимуться бали з кожного предмету
15 сiчня, 20:24
Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025»​​ Конкурс проходитиме у два тури
Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
18 сiчня, 12:49
Губернатор Білгородської області запропонував позбавити державної підтримки сімей, які «не можуть виховати дитину»
Російський губернатор пропонує за «дискредитацію армії» заборонити здобувати освіту
27 сiчня, 17:24
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно всіх 6 зловмисників
У Кривому Розі викрадено майже 2 млн грн на ремонтах укриттів в закладах освіти
6 лютого, 11:55
Педагоги з мінімальною зарплатою отримають «вчительську тисячу» додатково до неї
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
7 лютого, 04:31
До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН про виплати
9 лютого, 23:39
Окупанти об’єднують деякі школи на захоплених територіях із дитячими садочками
Загарбники ліквідовують школи на окупованих територіях
9 лютого, 08:52
Заступник міністра додав, що в середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн. За словами Сташківа, цього недостатньо
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
Вчора, 18:54

Наука та освіта

Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації
Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
Видатна науковиця Елла Лібанова святкує ювілей: цікаві факти з біографії
Видатна науковиця Елла Лібанова святкує ювілей: цікаві факти з біографії
Науковці з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими
Науковці з’ясували, у який час доби люди відчувають себе найщасливішими
18% українських підлітків не вміють ухвалювати фінансові рішення: дослідження
18% українських підлітків не вміють ухвалювати фінансові рішення: дослідження
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН про виплати
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН про виплати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
102K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
41K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
22K
Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців
8310
Експерт назвав секрет вживання кави, який допоможе жити довше

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua