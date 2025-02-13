Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей перебувають в окупації

7% дітей на окупованих територій навчаються в українських школах онлайн

На тимчасово окупованих територіях України перебувають 600 тисяч дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України.

Зазначєаться, що з 600 тисяч лише 7% навчаються в українських школах онлайн. Натомість у звичайних школах навчання триває за російськими стандартами.

Деякі діти, за словами Лубінця, змушені навчатися одразу у двох системах освіти.

«Ми зафіксували, що є проблеми з доступом до освіти. Діти змушені навчатися одночасно у двох системах освіти. Одна дитина в тиждень витрачає на навчання більш ніж 50 годин на тиждень», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини розпочали процес з ліквідації шкіл. Очікується, що покинуті будівлі передадуть підрозділам ЗС РФ.

Більше того в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. А батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ.