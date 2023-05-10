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СБУ показала, як «білі вовки» нищать техніку окупантів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ показала, як «білі вовки» нищать техніку окупантів (відео)
фото: скрін із відео

За два дні роботи спецпризначенці СБУ знищили 14 ворожих цілей

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» ударними дронами ліквідували цілу низку різноманітного озброєння ворога. Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України.

«Два дні роботи спеців СБУ – мінус 14 цілей у лавах окупантів», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки знищено чотири танки, дві БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, а також склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже роту окупантів.

А грамотне проведення оборонної операції на Бахмутському напрямку виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

Теги: СБУ війна окупанти

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