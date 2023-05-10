СБУ показала, як «білі вовки» нищать техніку окупантів (відео)
За два дні роботи спецпризначенці СБУ знищили 14 ворожих цілей
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» ударними дронами ліквідували цілу низку різноманітного озброєння ворога. Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України.
«Два дні роботи спеців СБУ – мінус 14 цілей у лавах окупантів», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки знищено чотири танки, дві БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, а також склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.
Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже роту окупантів.
А грамотне проведення оборонної операції на Бахмутському напрямку виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.
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