Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 

В Україні неочікувано спрацювало те, що Кучма проголосив мертвим – національна ідея

Надзвичайна згуртованість українців перед загрозою і воєнною агресією країни-терористки Росії – наслідок того, як спрацювала національна ідея в нашому суспільстві. Сильною виявилася нація, яка мала її в серці. Адже як би її не намагалися знищити проросійські політики штибу кума Путіна Віктора Медведчука, насправді самоідентичність українців виявилася незнищенною та міцно вкоріненою. Про це у розмові з «Главкомом» сказала екснардепка Ірина Фаріон.

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«Українці з московитами були сполучними посудинами. Чому вони на нас напали? Тому що в нас був «рускій мір» в самому осерді держави – в парламенті. Населення обирало Медведчука, Киву, Сальдо, Балицького, Вілкула, Королевську, Шуфрича… Кум Путіна здобуває 10% на виборах після Майдану. Порошенко з нього робить медіямагната і бізнес-партнера! То як Путіну не йти війною? Як йому не думати, що можна взяти Київ за три дні? А тут овва, несподіванка, ці українці – їх неможливо збагнути, взялися до зброї. Неочікувано спрацювало те, що Кучма проголосив мертвим – національна ідея», – каже Фаріон.

Відтак тепер Леонід Кучма з формулюванням «Національна ідея не спрацювала» має смішний вигляд. Адже українська нація показала, на що здатна, коли бореться за свою свободу і рідну землю, і тепер уже немає сумніву в тому, на чиїм боці сила і яка у нас національна ідея.

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Також Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу.

Нагадаємо, Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

А ще екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».