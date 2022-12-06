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Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
Попри всі намагання кума Путіна переконати Росію, буцімто українці прихильні до РФ, це виявилося брехнею
фото з відкритих джерел

В Україні неочікувано спрацювало те, що Кучма проголосив мертвим – національна ідея 

Надзвичайна згуртованість українців перед загрозою і воєнною агресією країни-терористки Росії – наслідок того, як спрацювала національна ідея в нашому суспільстві. Сильною виявилася нація, яка мала її в серці. Адже як би її не намагалися знищити проросійські політики штибу кума Путіна Віктора Медведчука, насправді самоідентичність українців виявилася незнищенною та міцно вкоріненою. Про це у розмові з «Главкомом» сказала екснардепка Ірина Фаріон.  

«Українці з московитами були сполучними посудинами. Чому вони на нас напали? Тому що в нас був «рускій мір» в самому осерді держави – в парламенті. Населення обирало Медведчука, Киву, Сальдо, Балицького, Вілкула, Королевську, Шуфрича… Кум Путіна здобуває 10% на виборах після Майдану. Порошенко з нього робить медіямагната і бізнес-партнера! То як Путіну не йти війною? Як йому не думати, що можна взяти Київ за три дні? А тут овва, несподіванка, ці українці – їх неможливо збагнути, взялися до зброї. Неочікувано спрацювало те, що Кучма проголосив мертвим – національна ідея», – каже Фаріон.  

Відтак тепер Леонід Кучма з формулюванням «Національна ідея не спрацювала» має смішний вигляд. Адже українська нація показала, на що здатна, коли бореться за свою свободу і рідну землю, і тепер уже немає сумніву в тому, на чиїм боці сила і яка у нас національна ідея.

Також Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу.

Нагадаємо, Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

А ще екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

Читайте також: Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні
Теги: Віктор Медведчук Леонід Кучма Ірина Фаріон українці населення бізнес

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