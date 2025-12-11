Головна Країна Події в Україні
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Щонайменше чотири влучання зупинили роботу понад 20 свердловин на одному з найбільших родовищ РФ
Це перший уражений об’єкт російського нафтовидобутку в Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі.

Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у рф і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

«СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. «Бавовна» у Каспійському морі – це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. 

