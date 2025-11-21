Головна Світ Політика
«Роснєфть» урізала дивіденди акціонерам після санкцій США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Роснєфть» урізала дивіденди акціонерам після санкцій США
Санкції США змусили Роснєфть знизити виплати акціонерам
фото з відкритих джерел

Нафтова компанія скоротила дивіденди до мінімуму з 2020 року через санкції США та падіння прибутку 

Найбільша нафтова компанія Росії «Роснєфть» різко зменшила виплати акціонерам. Дивіденди за перше півріччя впали втричі порівняно з минулим роком на тлі санкцій США, падіння світових цін на нафту та скорочення попиту з боку Індії та Китаю. Про це повідомляє TMT. 

Рада директорів Роснєфті затвердила проміжні дивіденди на рівні 11,56 рубля на акцію, що загалом складе близько 122 млрд рублів, половина з яких дісталася державі. Це найнижчий показник виплат з 2020 року.

Порівняно з минулим роком (36,5 рубля на акцію), дивіденди зменшаться у 3,1 раза.

Як зазначається, чистий прибуток Роснєфті за перше півріччя впав на 68% - до 224 млрд рублів. На падіння вплинули збільшення видобутку ОПЕК, низькі світові ціни на нафту та санкції ЄС і США.

Очікується, що за результатами року дивіденди компанії можуть опуститися нижче 300 млрд рублів, тоді як державні компанії загалом скоротять виплати у бюджет-2026 до 703 млрд рублів.

Нагадаємо, що акції найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефть» і «Лукойл» – різко обвалилися після запровадження нових санкцій США проти них та їхніх дочірніх структур. Загальні втрати компаній за кілька днів сягнули понад $5 млрд.

Теги: нафта росія санкції бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

