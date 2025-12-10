Дрони СБУ уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan – джерело

За один рейс судно перевозило російської нафти орієнтовно на $60 млн

Приблизна вартість танкера становить $30 млн

Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. За словами джерел, операцію вдалося реалізувати Головному управлінню військової контррозвідки СБУ та ВМС України.

Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. pic.twitter.com/KIG6UxExgQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 10, 2025

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.

Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

«СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету РФ. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер «тіньового флоту» який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції», – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року «тіньовий» танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку.