Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ
Обвинувальний акт щодо Алєксандра Чайко направлено до суду, Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру
СБУ

Щоб уникнути вогневого ураження, російський генерал облаштував свій штаб у дитячому садочку

Служба безпеки завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко. Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції ЛНР» генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За даними слідства, Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ. Очолюючи окупаційне угруповання «схід», він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині.

На підставі зібраних доказів високопосадовець РФ обвинувачується за:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

«Служба безпеки також зібрала беззаперечні докази військових злочинів, вчинених генерал-майором Еседдулою Абачевим. На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим «командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР», який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора», – зазначають в СБУ.

Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання «героя Росії» та «героя ЛНР».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Раніше повідомлялося, що слідчі Служби безпеки України передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Контррозвідка викрила фігурантів на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Відомо, що їх мав фінансувати Медведчук, проте він кинув агентів РФ.

Теги: росія окупанти СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір»
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31 серпня, 18:07
Ще дві жінки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих «керівних посадах»
СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди
2 вересня, 17:44
На Київщині правоохоронці викрили ботоферму на п'ять тисяч акаунтів
СБУ ліквідувала дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент про Україну
3 вересня, 14:37

Кримінал

СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам
Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам
СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди
СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди
На Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ
На Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ
Російський генерал, який керує армійським корпусом «ЛНР», отримав підозру
Російський генерал, який керує армійським корпусом «ЛНР», отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
450K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
109K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
95K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
94K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
56K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
55K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту