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Дрон влучив у торгове судно в Індійському океані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дрон влучив у торгове судно в Індійському океані
Судно прямувало із Саудівської Аравії до Індії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Атака безпілотника спричинила пожежу на борту

В Індійському океані дрон атакував торгове судно, яке йшло під прапором Ліберії. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, безпілотник пошкодив торгове судно в Індійському океані, але минулося без жертв.

За даними морської торгівельної служби Великої Британії (UKMTO), атака спричинила пожежу на борту.

Тим часом компанія Ambrey, яка опікується питаннями безпеки на морі, припускає, що танкер для перевезення хімікатів під прапором Ліберії був пов'язаний із Ізраїлем. Судно прямувало із Саудівської Аравії до Індії.

Атака сталася у 200 морських милях на південний захід від Веравалю, Індія. Назва судна не розкривається.

Нагадаємо, що 16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі. 

Як відомо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

Раніше британський есмінець збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі.

До слова, норвезьке судно було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Теги: безпілотник торгівля корабель море

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