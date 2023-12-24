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Військові США відбили атаку дронів, запущених з Ємену

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військові США відбили атаку дронів, запущених з Ємену
фото: Twitter/U.S. Central Command

Постраждалих та руйнувань немає

Військові США збили чотири дрони, що були запущені з території Ємену, контрольованої хуситами та летіли у бік американського есмінця в Червоному морі. Про це повідомляє Центральне командування США.

У військовому відомстві США вказали, що інцидент трапився у суботу, 23 грудня, в південній частині Червоного моря.

Зазначається, що есмінець USS Laboon (DDG-58) здійснював патрулювання в рамках операції Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі, та «збив чотири безпілотні літальні апарати, які вилетіли з районів, контрольованих хуситами в Ємені, які прямували до USS Laboon».

У заяві також йдеться про те, що постраждалих та руйнувань через подію немає.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі. 

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Нагадаємо, Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі.

До слова, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Теги: США Ємен

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