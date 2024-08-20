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Американський генерал пояснив, чому підрив Кримського мосту неминучий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Американський генерал пояснив, чому підрив Кримського мосту неминучий
Керченський міст все ще є законною ціллю ЗСУ
фото: з відкритих джерел

Марк Монтгомері: «Росіяни підозрюють, що українці збираються атакувати міст і можуть зосередити навколо нього системи ППО»

Керченський міст є законною ціллю ЗСУ, яка, ймовірно, буде вражена. Про це заявив адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері в інтерв'ю «Голосу Америки» .

«Керченський міст, на мою думку, має стратегічне значення. Це символ нав'язування Росією своєї волі Криму, але він також має тактичну цінність, через нього проходить частина логістики. Я скажу, що є також поромна переправа, яка настільки ж важлива чи навіть ще важливіша для логістики. Тому, з моєї точки зору, вони повинні вразити обидві цілі.

Я думаю, що це законна військова ціль. І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати удари, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет Atacms або інших систем», – зазначив генерал.

Отже, в рамках цього балансу, я думаю, що Керченський міст все ще є законною ціллю, яка, ймовірно, буде вражена, але я б також сказав, що вони також повинні щось зробити із поромами. Але надводні дрони також можуть щось зробити з цим. Тож я думаю, що це (має бути) комбінація ударів», – зазначив генерал.

Але вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

Монтгомері наголошує, що вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

«Росіяни підозрюють, що українці збираються атакувати міст і можуть зосередити навколо нього системи ППО. Але подивіться, можна було б подумати, що вони зроблять це навколо своїх чорноморських портів у своєму військово-морському штабі. Але їх все одно вразили, тому наявність оборонних систем не є гарантією захисту... Але вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.... Я думаю, що вони (українці) зможуть вдарити по ньому. Я думаю, що так, влучити важко, тому що він добре захищений. Але врешті-решт вони можуть і вдарять по ньому, і я думаю, якщо буде контрнаступ, можна розраховувати на те, що міст буде вражений кілька разів.

Це складний міст, який має кілька залізничних і автомобільних смуг. Отже, ви знаєте, можливо, потрібно більше ніж один удар і одна точка, щоб завдати необхідної шкоди, але я очікую, що це буде законна ціль воєнного часу», – здодав генерал.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року. 

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Теги: Кримський міст Україна Крим

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