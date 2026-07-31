Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ запобігла передачі РФ даних про енергооб’єкти двох областей

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
СБУ запобігла передачі РФ даних про енергооб’єкти двох областей
Підозрюваному інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Офіс генпрокурора України

Чоловік збирав інформацію про енергетичні об'єкти, аеродроми, військові полігони та місця дислокації Сил оборони

Служба безпеки України викрила жителя Житомирської області, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, за обіцянку винагороди у $100 він збирав для російських спецслужб інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури Київської та Житомирської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, який працював на підприємстві з обробки граніту, підтримував проросійські погляди та був завербований через Telegram. За завданням представника спецслужб РФ він збирав розвідувальну інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Київської та Житомирської областей.

«Підозрюваний збирав відомості про теплові електроцентралі та електропідстанції, що забезпечують електропостачання двох регіонів. Також він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу й техніки Сил оборони України, розташування оперативних аеродромів і військових полігонів», – повідомляють в Генпрокуратурі.

Правоохоронці викрили підозрюваного до того, як він встиг передати зібрану інформацію представникам російських спецслужб. 23 липня 2026 року йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наступного дня суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про викриття двох агентів ФСБ, які, за даними слідства, планували масове вбивство українських військових під виглядом «благодійної» вечірки на Харківщині. За версією правоохоронців, фігуранти мали отруїти військових, а також привести в дію саморобний вибуховий пристрій.

 

Читайте також:

Теги: прокурор Telegram чоловік державна зрада російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завод у Краснодарському краї неодноразово ставав ціллю українських дронів
Дрони вразили Ільський НПЗ – паливний хаб армії РФ на Кубані
10 липня, 05:15
Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук перебувають у шлюбі 10 років
Ілона Гвоздьова розкрила деталі служби чоловіка-військового
20 липня, 16:22
Під час обшуків у справі про фіктивне працевлаштування для отримання відстрочки від мобілізації
Директорка закладу освіти та адвокати організували схему відстрочок
21 липня, 18:16

Події в Україні

СБУ запобігла передачі РФ даних про енергооб’єкти двох областей
СБУ запобігла передачі РФ даних про енергооб’єкти двох областей
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по будинку у Радушному, де загинула родина Воронових
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по будинку у Радушному, де загинула родина Воронових
Генштаб розкрив подробиці удару по одному з найбільших НПЗ Росії
Генштаб розкрив подробиці удару по одному з найбільших НПЗ Росії
Сили оборони уразили авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та Волгоградський НПЗ
Сили оборони уразили авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та Волгоградський НПЗ
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову
У Києві знищено завод американського виробника дронів – The Guardian
У Києві знищено завод американського виробника дронів – The Guardian

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua