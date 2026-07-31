СБУ запобігла передачі РФ даних про енергооб’єкти двох областей

Чоловік збирав інформацію про енергетичні об'єкти, аеродроми, військові полігони та місця дислокації Сил оборони

Служба безпеки України викрила жителя Житомирської області, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, за обіцянку винагороди у $100 він збирав для російських спецслужб інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури Київської та Житомирської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, який працював на підприємстві з обробки граніту, підтримував проросійські погляди та був завербований через Telegram. За завданням представника спецслужб РФ він збирав розвідувальну інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Київської та Житомирської областей.

«Підозрюваний збирав відомості про теплові електроцентралі та електропідстанції, що забезпечують електропостачання двох регіонів. Також він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу й техніки Сил оборони України, розташування оперативних аеродромів і військових полігонів», – повідомляють в Генпрокуратурі.

Правоохоронці викрили підозрюваного до того, як він встиг передати зібрану інформацію представникам російських спецслужб. 23 липня 2026 року йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наступного дня суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про викриття двох агентів ФСБ, які, за даними слідства, планували масове вбивство українських військових під виглядом «благодійної» вечірки на Харківщині. За версією правоохоронців, фігуранти мали отруїти військових, а також привести в дію саморобний вибуховий пристрій.