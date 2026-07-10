Дрони вразили Ільський НПЗ – паливний хаб армії РФ на Кубані
Підприємство атакували дронами вже щонайменше 17-й раз з 2023 року
Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, місцеві мешканці повідомляють про влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.
За даними моніторингових каналів, удар по підприємству зафіксували в станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю. Місцеві телеграм-канали поширили кадри, що свідчать про можливе влучання по території заводу. Масштаби пошкоджень і наявність постраждалих наразі уточнюються.
Ільський НПЗ – один із ключових нафтопереробних заводів Південного федерального округу Росії. За даними «Главкома», підприємство розташоване приблизно за 360 км від лінії фронту в Україні та за 50 км від Краснодара. Проєктна потужність заводу становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік – це вдвічі більше, ніж до модернізації підприємства.
Завод виробляє:
- бензин;
- дизельне пальне;
- мазут;
- скраплений газ.
Географічна близькість до чорноморських портів Новоросійська і Тамані робить Ільський НПЗ важливим вузлом військової логістики: паливо з підприємства через ці порти надходить до підрозділів, що ведуть бойові дії проти України, а також забезпечує окупований Крим.
Системні атаки на підприємство
Ільський НПЗ – одна з найчастіших цілей ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії. Перший задокументований удар по підприємству стався ще у травні 2023 року. Ніч проти 2 червня 2026 року, коли на заводі спалахнула масштабна пожежа, стала вже щонайменше 16-ю атакою на підприємство з початку повномасштабної війни – це підтвердили і Генштаб ЗСУ, і підрахунки телеграм-каналу Astra. Сьогоднішній удар – це вже принаймні 17-й за цей час.
Червень 2026 року загалом став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: за підрахунками аналітиків, під атаки потрапило щонайменше 15 нафтових об'єктів по всій території Росії – від Криму до Сибіру. Систематичні удари вже призвели до нормування бензину у понад десяти регіонах РФ.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня 2025 року Сили спеціальних операцій у взаємодії з російськими партизанами повністю знищили головну переробну установку заводу, через що підприємство тимчасово повністю зупинилося.
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