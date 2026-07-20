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Ілона Гвоздьова розкрила деталі служби чоловіка-військового

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук перебувають у шлюбі 10 років
фото: Іnstagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова є переможницею шоу «Танців з зірками» 2018 року

Чоловік української хореографки Ілони Гвоздьової Іван Хом’ячук служить у ЗСУ. Учасниця шоу «Танців з зірками» вперше розповіла те, чим саме займається її коханий у війську. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар танцівниці проєкту «Насправді Show».

Ілона Гвоздьова заявила, що не може багато говорити про службу чоловіка. Однак вона повідомила, що Іван Хом’ячук працює у сфері критично важливої військової інфраструктури.

Ілона Гвоздьова розповіла про чоловіка-військового
Ілона Гвоздьова розповіла про чоловіка-військового
фото: Іnstagram.com/ilonagvozdeva

«Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України», – поділилася хореографиня. Як розповіла Ілона Гвоздьова, її чоловік до служби займався кейтерингом.

Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми
Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми
фото: Іnstagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук разом вже понад 15 років, 10 з них вони перебувають у шлюбі. Восени 2022 року подружжя повінчалося. Пара має двох дітей дочку Валерію та сина Домініка.

Ілона Гвоздьова є українською танцюристкою та хореографкою. Відома як учасниця та переможниця телевізійного талант-шоу «Танцюють всі!». У 2009 році брала участь у танцювальному телепроєкті «Танцюють всі 2», де увійшла до трійки найкращих танцівниць України. У 2011 році Ілона Гвоздьова вперше вийшла на паркет шоу «Танці з зірками» в парі з Олександром Кривошапком. У 2018 році вона танцювала у парі із шоуменом Ігорем Ласточкіним, пара перемогла в шоу «Танці з зірками-2018».

Нагадаємо, переможниця «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова різко відповіла підписникам в Instagram, які хейтять її через те, що маленький син нині тимчасово живе не з батьками, а з дідусем та бабусею. Танцівниця зробила допис, у якому пояснила, чому Домінік зараз далеко від своїх батьків.

Як писав «Главком», на початку повномасштабного вторгнення Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на вчинок колеги за сценою – Тетяни Денисової. Хореографка Тетяна Денисова до початку російської агресії була заявлена суддею в одному з танцювальних шоу СТБ. З початком повномасштабного вторгнення РФ Денисова виїхала з України і ні словом не обмовилася про війну в Україні.

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Теги: шоубіз Танці з зірками чоловік військові дружина

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