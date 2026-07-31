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ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову
У Львові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару
фото: ДСНС

Надзвичайники нагадали, що після удару вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина

У Львові триває ліквідація наслідків російської атаки, яку війська РФ здійснили в ніч на 30 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

На місці влучання рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку.

«Наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття», – повідомили у ДСНС.

ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову фото 1
фото: ДСНС
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову фото 2
фото: ДСНС
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову фото 3
фото: ДСНС
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову фото 4
фото: ДСНС
ДСНС показала, як триває розбір завалів після російського удару по Львову фото 5
фото: ДСНС

Надзвичайники нагадали, що після удару вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Водночас внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще понад 30 осіб дістали поранення, серед них троє дітей.

Як повідомлялось, у Львові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло 35-річного працівника поліції Львівщини Володимира Шандри.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

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Теги: рятувальники ДСНС Львів

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