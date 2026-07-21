Директорка закладу освіти та адвокати організували схему відстрочок

Під час обшуків у справі про фіктивне працевлаштування для отримання відстрочки від мобілізації

Майже 200 військовозобов'язаних оформили працевлаштування у приватному навчальному закладі

Правоохоронці затримали вісьмох учасників організованої групи, яку підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних до приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Серед затриманих – директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів. Усім вісьмом учасникам групи повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, схема діяла понад два роки. За цей час близько 200 військовозобов'язаних оформили відстрочки через ТЦК та СП у різних регіонах України.

За версією слідства, організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили його філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу.

«Військовообов'язаних за винагороду від $5 тис. формально оформлювали викладачами. Для створення видимості законного законодавства виробляли неправдиві кадрові, бухгалтерські та навчально-методичні документи, а також подали до податкових органів повідомлення про прийняття на роботу», – повідомляють в Офісі генерального прокурора.

У межах розслідування правоохоронці провели 30 обшуків. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Нагадаємо, це не перший випадок викриття схем із фіктивним працевлаштуванням для отримання відстрочки від мобілізації. Раніше у Києві правоохоронці ліквідували дві схеми, за якими чоловіків за винагороду оформлювали на роботу до державного підприємства оборонної сфери та одного зі столичних університетів. Вартість таких «послуг» становила від $2 тис. до $6 тис., а організаторам повідомили про підозру у зловживанні впливом.