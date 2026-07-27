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Агенти ФСБ планували вбити десятки військових під виглядом «благодійної» вечірки

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Агенти ФСБ планували вбити десятки військових під виглядом «благодійної» вечірки
Агенти планували підсипати отруту в напої військових
Фото: СБУ

Обох фігурантів ворог завербував дистанційно через Telegram-канали із пошуку «легкого заробітку»

Військова контррозвідка Служби безпеки України зірвала серію резонансних терактів російських спецслужб у Харківській області. У результаті багатоходової спецоперації правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які планували масове вбивство українських захисників, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Розслідування встановило, що обох фігурантів ворог завербував дистанційно через Telegram-канали із пошуку «легкого заробітку». На перших етапах співпраці вони виконували тестові завдання: здійснювали фото- та відеофіксацію окремих об’єктів, а також підпалили автомобіль Сил оборони. Згодом російські куратори залучили їх до значно масштабнішої операції.

«За матеріалами справи, щоб заманити українських військових на «тематичний захід» ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих Телеграм-каналів. За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків», – розповіли в СБУ.

Окрім отруєння, фігуранти отримали завдання виготовити потужний саморобний вибуховий пристрій із 10 кілограмами вибухівки. Співробітники контррозвідки СБУ спрацювали на випередження та затримали одного зі зловмисників у момент, коли той переносив бомбу в рюкзаку. Його спільницю, жительку Харківщини, затримали в орендованому будинку безпосередньо під час синтезу хімічних компонентів для вибухівки.

Агенти ФСБ планували вбити десятки військових під виглядом «благодійної» вечірки фото 1
Фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру у підготовці до терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала в Києві двох чоловіків, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань Росії. Загалом зрадники оформили 76 електронних терміналів для російських спеціалістів.

Раніше СБУ затримала мобілізованого із Запоріжжя, який самовільно залишив частину та збирав для ворога інформацію про пункти базування українських підрозділів у прифронтових районах. Агента завербували через його власну матір. Жінка підтримувала контакт зі знайомими на тимчасово окупованій частині Запорізької області, які працюють на російські спецслужби.

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Теги: росія теракт СБУ ФСБ державна зрада російські агенти

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