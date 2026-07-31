У Києві знищено завод американського виробника дронів – The Guardian

Підприємство випускало високоточні ударні безпілотники, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби

Під час одного з російських ракетних ударів по Києву було знищено виробничий майданчик американської компанії Terminal Autonomy. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, підприємство належало компанії, зареєстрованій в американському штаті Делавер. Джерело, обізнане з діяльністю Terminal Autonomy, повідомило журналістам, що на заводі виготовляли далекобійні безпілотники із системами наведення, здатними працювати в умовах активної російської радіоелектронної боротьби.

Як зазначає The Guardian, це може бути перший відомий випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли російська ракета знищила об'єкт, що належить американській компанії.

За даними видання, назва Terminal Autonomy пов'язана з технологією, за якої на фінальному етапі польоту керування безпілотником перебирає на себе штучний інтелект після придушення сигналів радіоелектронної боротьби. На офіційному сайті компанії зазначено, що вона розробляє барражуючі боєприпаси з елементами штучного інтелекту та інші високоточні системи озброєння, які вже застосовуються на полі бою.

Згідно з відкритими реєстраційними даними, Terminal Autonomy була зареєстрована у штаті Делавер у 2023 році. На момент публікації представники компанії не прокоментували наслідки удару. Міністерство оборони України також не надало офіційного коментаря.

Колишній високопосадовець американської розвідки Ентоні Вінчі у коментарі The Guardian заявив, що для Росії вирішальним є військове значення об'єкта, а не його власник. «Росіянам байдуже, кому належить виробничий об'єкт. Він усе одно залишається мішенню. Їм байдуже, американський він чи чийсь інший», – сказав Вінчі.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 30 липня у повітряному просторі Польщі зафіксували невідомий об'єкт. Для його перехоплення в небо підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Пізніше неподалік села Тарнава-Колонія виявили вирву та уламки. Їхнє походження встановлюють компетентні служби.

Згодом польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що немає жодних ознак того, що країна була навмисною ціллю удару. За його словами, ракета впала в незаселеній місцевості, а польські військові були готові її перехопити, якби вона продовжила політ углиб країни.