Сили оборони уразили авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та Волгоградський НПЗ

У Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки

Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

У спецслужбі зазначили, що операцію провели на виконання завдань президента Володимира Зеленського щодо зниження військового потенціалу держави-агресора.

За даними СБУ, у тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань. У спецслужбі заявили, що після атаки там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, СБУ повідомила про ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших НПЗ Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.

«Кожне уражене підприємство ВПК РФ, кожен палаючий НПЗ чи порт – це ще один крок до виснаження воєнної машини РФ. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі», – наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня безпілотники атакували морський порт Тамань у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару пошкоджено портову інфраструктуру, виникла масштабна пожежа.