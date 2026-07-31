Генштаб розкрив подробиці удару по одному з найбільших НПЗ Росії

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії

У ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що удар було завдано в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За попередніми даними, зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа.

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, а також забезпечує потреби збройних сил РФ.

У Генштабі додали, що масштаби завданих збитків уточнюються. Також цієї ночі Сили оборони уразили комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» у районі Голубівки Луганської області, склад боєприпасів поблизу Наумівки в тимчасово окупованому Криму та пункт управління російських військ у районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників. Через загрозу ударів у місцевому аеропорту запровадили план «Килим» і тимчасово призупинили польоти. У місті пролунала серія вибухів, після яких спалахнули пожежі.