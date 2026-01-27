СБУ затримала корегувальника обстрілів Полтавщини: що відомо

Агент ФСБ переховувався від мобілізації

Служба безпеки України провела успішну операцію на Полтавщині, викривши та затримавши чергового поплічника окупантів. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який не лише ухилявся від призову, а й активно допомагав ворогу нищити оборонну інфраструктуру центрального регіону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб через свою активність у Телеграм-каналах, де він систематично публікував провокаційні дописи.

Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно у темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ.

Найбільше розвідвилазок агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп. За допомогою агентурних даних рашисти сподівалися «обійти» українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту. Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів (полігонів) ЗСУ, по яких ворог готував повітряний удар.

СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у Телеграм-каналах. Співробітники Служби безпеки викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями ККУ:

Ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану.

Ч. 1 ст. 111-1 – колабораційна діяльність.

Наразі зрадник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

