СБУ оприлюднила відео допиту росіянина, який розстріляв дев’ятьох бійців ЗСУ

Злочин стався під час боїв у Курській області, підозрюваний – військовий 155-ї бригади РФ

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту військовослужбовця Збройних сил Росії Сергія Скобєлєва, який разом зі співслужбовцем розстріляв дев’ятьох українських військовополонених під час бойових дій у Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що саме про цього російського військового раніше згадував президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 січня. За даними Служби безпеки, у жовтні 2024 року Скобєлєв, який служив у 155-й окремій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, як командир штурмової групи отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області.

Під час бою російські військові захопили у полон дев’ятьох українських захисників. Після цього полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Спочатку їм пообіцяли обмін, однак згодом за наказом командира Скобєлєв разом зі спільником відкрив вогонь по всіх захоплених військовослужбовцях.

Після вбивства штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила виконання бойового завдання.

Вже за тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він заперечував свою причетність до злочину, однак, за даними СБУ, зібрані докази змусили його визнати провину.

У Службі безпеки зазначили, що дії російського військового є грубим порушенням Женевської конвенції та інших норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Наразі Скобєлєву готують повідомлення про підозру за воєнний злочин.

