У новорічну ніч Росія вдарила по Харківщині – ДСНС

Під приціл російських дронів потрапили житлові будинки

РФ здійснила цинічний обстріл Харківщини у новорічну ніч. Росія атакувала житлові будинки безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ДСНС.

Рятувальники ДСНС прибули на місця влучань. У житлових будинках куди поцілили росіяни, зайнялася пожежа. Наслідки російської атаки зафіксували у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Повідомляється, що у Куп’янському районі через влучання ударних дронів по території двох приватних будинків вогонь охопив площу 110 кв.м. Понівечено гараж, господарчу споруду та приватний будинок.

Росія атакувала Харківщину в новорічну ніч фото: ДСНС

У Чугуївському районі пожежа охопила багатоквартирний та приватний житлові будинки. Для усунення наслідків російської атаки було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Раніше «Главком» писав про те, що у Вовчанську на Харківщині обстановка залишається відносно стабільною, однак російські окупаційні сили намагаються обійти місто, прагнучи розширити підконтрольну територію