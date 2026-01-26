Головна Країна Кримінал
СБУ викрила львівського адвоката на хабарництві за оформлення інвалідності (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Поліція та СБУ затримали адвоката у Чернівецькій області, коли він виїхав зі Львова
фото: Львівська обласна прокуратура

Затриманий адвокат просив за свої послуги хабарі в розмірі  $6 тис. 

На Львівщині СБУ та поліція затримали адвоката Ростислава Каспріва, якого викрили на хабарництві. Затриманого підозрюють у сприянні оформлення інвалідності за гроші. Про це пише Главком із посиланням на обласну прокуратуру.

Як відомо, адвоката викрили на отриманні хабаря у розмірі  $3,5 тис. У прокуратурі Львівської області повідомили, що до адвоката Ростислава Каспріва звернувся чоловік за консультацією, щоб з’ясувати деталі оформлення інвалідності у зв'язку з його хворобою. Водночас адвокат запропонував чоловіку отримати ІІІ групу інвалідності за його допомогою.

«Зокрема, обіцяв допомогти в оформленні виписки про стаціонарне лікування без фактичного перебування чоловіка в лікарні. А також запевняв, що може повпливати на прийняття відповідного рішення членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Такі свої послуги адвокат оцінив у  $6 тис. США», – розповіли в прокуратурі Львівщини.

Адвокат отримав кошти за виконанну роботу та виїхав зі Львова у Чернівецьку область
Адвокат отримав кошти за виконанну роботу та виїхав зі Львова у Чернівецьку область
фото: Львівська обласна прокуратура

Після цієї пропозиції клієнт звернувся до поліції та далі діяв за їхніми вказівками. Врешті адвокат отримав кошти за виконанну роботу у розмірі 3,5 тис. доларів, а потім виїхав зі Львова у Чернівецьку область, де його і затримали відповідні служби.

фото: Львівська обласна прокуратура

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в Одесі суд заарештував трьох працівників територіального центру комплектування та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар за «вирішення питання» з мобілізацією.

Раніше Главком писав про те, що на Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації. Послуги посадовця ТЦК коштували тисячі доларів

