Поліція та СБУ затримали адвоката у Чернівецькій області, коли він виїхав зі Львова

Затриманий адвокат просив за свої послуги хабарі в розмірі $6 тис.

На Львівщині СБУ та поліція затримали адвоката Ростислава Каспріва, якого викрили на хабарництві. Затриманого підозрюють у сприянні оформлення інвалідності за гроші. Про це пише Главком із посиланням на обласну прокуратуру.

Як відомо, адвоката викрили на отриманні хабаря у розмірі $3,5 тис. У прокуратурі Львівської області повідомили, що до адвоката Ростислава Каспріва звернувся чоловік за консультацією, щоб з’ясувати деталі оформлення інвалідності у зв'язку з його хворобою. Водночас адвокат запропонував чоловіку отримати ІІІ групу інвалідності за його допомогою.

«Зокрема, обіцяв допомогти в оформленні виписки про стаціонарне лікування без фактичного перебування чоловіка в лікарні. А також запевняв, що може повпливати на прийняття відповідного рішення членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Такі свої послуги адвокат оцінив у $6 тис. США», – розповіли в прокуратурі Львівщини.

Адвокат отримав кошти за виконанну роботу та виїхав зі Львова у Чернівецьку область фото: Львівська обласна прокуратура

Після цієї пропозиції клієнт звернувся до поліції та далі діяв за їхніми вказівками. Врешті адвокат отримав кошти за виконанну роботу у розмірі 3,5 тис. доларів, а потім виїхав зі Львова у Чернівецьку область, де його і затримали відповідні служби.

СБУ викрила львівського адвоката на хабарництві за оформлення інвалідності ( фото: Львівська обласна прокуратура

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

