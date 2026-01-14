Нардепка Буймістер вийшла з фракції «Батьківщина»

Людмила Буймістер стверджує, що не може залишатися в політсилі, яка нібито підтримує руйнування спецслужби

Вихід з фракції депутатки повʼязаний з голосуванням політсили за відставку Василя Малюка

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції «Батьківщина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву парламентарки в коментарі LB.ua.

Свій вихід з фракції депутатка пояснила голосуванням частини «Батьківщини» за відставку Голови СБУ Василя Малюка, а не обшуками НАБУ і САП та підозрою голові фракції Юлії Тимошенко. «Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади голови Служби Безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції Батьківщина», – каже вона.

Нардепка зазначила, що не може залишатися в команді, «яка підтримує руйнування президентом спецслужби в найкритичніший момент війни».

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.