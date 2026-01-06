Головна Світ Політика
Через війну проти України? РФ зупинила держпрограму розселення з аварійного житла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Через війну проти України? РФ зупинила держпрограму розселення з аварійного житла
Гуртожиток у Тюмені мешканці якого звернулися до Путіна, щоб їм допомогли відремонтувати аварійне житло
фото: RFE/Rl

Центр протидії дезінформації підкреслює, що тепер навіть представники влади вже не приховують реальності

У Держдумі РФ заявили, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті. За словами депутата Андрія Гурульова, грошей немає через війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Тобто представники російської влади відкрито визнають, що Кремль краще буде економити на безпеці та добробуті власних громадян, ніж поступиться потребами війни. У рамках цієї програми протягом пʼяти років нове житло мали отримати майже 350 тис. людей. Очевидно, що якби Путін не вкладав сотні мільярдів доларів у руйнування українських міст, кошти на ремонт і розселення з аварійного житла в Росії знайшлися б», – наголошує ЦПД.

Центр протидії дезінформації підкреслює, що тепер навіть представники влади вже не приховують реальності: «Війна виснажує Росію, а населенню відкрито пропонують «потерпіти». Це нова норма путінського режиму: гроші є лише на війну, а проблеми громадян РФ Кремль не хвилюють».

Нагадаємо, Російська Федерація проводить системну політику привласнення житла українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Прикладом такої мародерської схеми стало виселення мешканців цілого будинку в Мелітополі через так звані псевдосуди та оформлення майна на окупаційну владу.

Як повідомлялося, до списку міст, де росіяни можуть купити вторинне житло за сімейною іпотекою, потрапили населені пункти, які контролює Україна. До переліку ввійшли Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка та Херсон.

Теги: росія житло Центр протидії дезінформації

