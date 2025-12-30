СБУ затримала киянина за публікацію роботи ППО під час обстрілів

СБУ провела обшуки та вилучила техніку з доказами правопорушення

Киянину загрожує до восьми років позбавлення волі

Служба безпеки затримала киянина, який оприлюднив роботу і позиції протиповітряної оборони під час російських атак по столиці. Про це 30 грудня повідомляє СБУ.

Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування ППО, яка працювала по російських повітряних цілях.

Потім він публікував відзняті файли у груповому чаті у Telegram та Instagram сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тисяч підписників.

«Таким чином ворог міг використати «підсвічені» геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта» – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання киянина був виявлений смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 29 грудня Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з РФ коригував атаки російських терористів по енергооб’єктах столичного регіону.