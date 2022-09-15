«Зрада» із зимовим одягом для військових. Міноборони поінформувало про закупівлі

У Міноборони запевняють, що почали закуповувати зимовий одяг для військових ще влітку

Станом на зараз Міноборони уже уклало усі необхідні контракти на закупівлю зимового одягу для військовослужбовців, наразі за цими угодами уже почалося постачання. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

«Пам‘ятаєте скільки було «зради» з приводу бронежилетів і касок на початку повномасштабної війни? А потім десь вона зникла. Тому що величезні обсяги на сотні тисяч особового складу неможливо завезти в умовах повномасштабної війни за тиждень чи два. Але Міноборони впоралось і зараз в нас є навіть запас на кілька бригад. Та сама історія повторюється з зимовим одягом», – зауважила представниця військового відомства.

Маляр наголосила, що зимовий одяг – в пріоритеті, і його закупівлі стартували ще з літа, щоправда, невеликими партіями.

«Станом на зараз всі контракти укладені і вже почалось значне за обсягами постачання. Приміром, зараз Командування сил логістики ЗСУ розвантажує і ставить на облік цілий караван транспорту з зимовими речами», – сказала вона.

Заступниця міністра поінформувала, що йдеться про понад 100 тис. флісових кофт, понад 200 тис. комплектів термобілизни, понад 180 тис. трусів та інших частин форми.

Маляр зазначила, що уже незабаром командування почне розподіляти закуплений одяг серед військових.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинами 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу – посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо.

До слова, Міноборони раніше заявило, що лише обмежене коло осіб в Силах оборони України має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності, за несанкціонований витік інформації обіцяють миттєве покарання.