Мобілізовані рашисти їдуть на український фронт у товарних вагонах (фото, відео)
Старі дерев'яні товарні вагони промерзають від сильних морозів
У Росії мобілізованих призовників відправили на фронт у товарних вагонах без світла і тепла. Відповідні кадри транспортування окупантів з'явились у російських пабліках.
Фото та відео з вагонів виклали у мережу самі мобілізовані. Судячи з коментарів у кадрі, вони не у захваті від російської армії і російської влади.
З відео видно, що старі дерев'яні товарні вагони промерзають від сильних морозів, усередині антисанітарія та бруд, а замість туалету у підлозі вагона просто прорубана дірка.
Відзначимо, що в Росії зараз морози нижче 20 градусів за Цельсієм.
Раніше розвідка назвала можливу дату початку додаткової мобілізації в Росії.
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