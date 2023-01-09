Мобілізовані рашисти їдуть на український фронт у товарних вагонах (фото, відео)

Рашисти шоковані жахливими умовами, які їм надала РФ

Старі дерев'яні товарні вагони промерзають від сильних морозів

У Росії мобілізованих призовників відправили на фронт у товарних вагонах без світла і тепла. Відповідні кадри транспортування окупантів з'явились у російських пабліках.

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Фото та відео з вагонів виклали у мережу самі мобілізовані. Судячи з коментарів у кадрі, вони не у захваті від російської армії і російської влади.

З відео видно, що старі дерев'яні товарні вагони промерзають від сильних морозів, усередині антисанітарія та бруд, а замість туалету у підлозі вагона просто прорубана дірка.

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Відзначимо, що в Росії зараз морози нижче 20 градусів за Цельсієм.

Раніше розвідка назвала можливу дату початку додаткової мобілізації в Росії.