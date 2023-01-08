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Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
Скібіцький: Швидкість звільнення окупованих територій залежить і від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною
фото з відкритих джерел

«Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році»

Українські воїни зроблять усе можливе, аби завершити війну між Україною та Росією у поточному році. Головною метою є вихід до кордонів нашої країни 1991 року. Про це в інтерв'ю для Corriere della Sera заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в Росії і чи залишатиметься економічний тиск високим», – заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що це також залежить й від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.

На питання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький відповів, що головною метою, є вихід до кордонів 1991 року та додав: «Тому так, звичайно, і Мелітополь».

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що 2023 року на українців чекають радість та перемога. Хороших новин варто очікувати у другій половині нового року.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України. Арестович зауважив, що можливість РФ озброїти нових мобілізованих залишається під «великим питанням».

У той же час секретар РНБО Олексій Данілов заявив,що рішення написати на Україну та стало найбільшою історичною помилкою очільника Кремля і Росії. На думку Данілова, головний зміст подій 2023 року – зупинити ненависть українців.

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Теги: війна ГУР кордон Україна деокупація

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