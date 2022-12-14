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Що буде з правоохоронцями, які не виїхали з окупованих територій: роз’яснення поліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде з правоохоронцями, які не виїхали з окупованих територій: роз’яснення поліції
фото з відкритих джерел

Поліцейські, які виїхали з окупованих територій, проходять поліграф

Тих поліцейських, які відповідно до наказу вчасно не залишили тимчасово окуповані території України, більше не братимуть на службу.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Наш поліцейський приймає присягу на вірність народу України. Наш поліцейський несе службу зі зброєю. І наш поліцейський, як ми думали, може бути об'єктом посягань з боку окупаційної влади», – розповів Клименко.

Зазначається, що через це було ухвалене рішення, що всім поліцейським треба вийти з тимчасово окупованої території. Ті, хто не підпорядкувався наказу, були звільнені з лав Нацполіції. Клименко додав, що поліцейським дали достатньо часу, аби залишити окуповані території. Деякі з них були в полоні, деякі – переховувалися.

«Ми прийняли рішення всім вийти з тимчасово окупованої території. Хто не вийшов, не підпорядкувався наказу, був звільнений з Національної поліції. І на сьогоднішній день я можу сказати, що жодна з цих осіб, хто не виконав наказ, не повернеться на службу», – додав він.

Клименко повідомив, що деякі зі звільнених поліцейських таки виїхали з тимчасово окупованої території. Відтак їх перевірила Служба безпеки, Департамент внутрішньої безпеки, зокрема з використанням поліграфа. Вони розповідали де залишили зброю.

«Цих людей, повірте, одиниці, і ці люди, як правило, вказували, де вони зберегли зброю, службове посвідчення. На сьогодні ми перевіряємо версію тих, хто вийшов із цих територій», – зазначив голова поліції.

Схрони, які були залишені поліцейськими на тимчасово окупованих територіях, після деокупації фахівці викопують. Зброю повертають на облік до Національної поліції.

Теги: поліція Україна війна окупанти росія

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