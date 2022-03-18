Киянин зливав окупантам інформацію про розміщення українських військ

Чоловіка затримано за підозрою в державній зраді

Мешканцю Києва повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України на території Києва за допомогою створеного ним у месенджері Telegram-каналу надавав Російській Федерації, її організаціям та представникам активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Використовуючи месенджер, підозрюваний у березні цього року з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам окупантам інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних сил України на території Києва.

Наразі до підозрюваного в порядку статті 615 КПК України застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Раніше СБУ затримала інформаторів ворога у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».



