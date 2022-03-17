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    У Борисполі хлопчик уночі прийшов записуватися в тероборону

    Максимові провели екскурсію штабом і відали мамі<br /><br /> - У Борисполі хлопчик уночі прийшов записуватися в тероборону
    Максимові провели екскурсію штабом і відали мамі

    фото: ТРО Бориспіль

    Юний захисник не побоявся уночі піти з дому і проситися в армію

    У Борисполі на Київщині вночі 16 березня трапилося надзвичайне порушення комендантської години. Місцевий 11-річний хлопчик прийшов вночі до штабу тероборони, щоб стати одним із захисників міста. Про це повідомила спільнота ТРО «Бориспіль» у Facebook.

    Службовці були вражені прагненням Максима долучитися до їхніх лав. Тому хлопчик отримав не лише екскурсію, а й своє перше завдання – намалювати бійцям малюнок.

    Юного воїна одразу напоїли, нагодували та вручили йому подарунки. Також йому показали побут захисників і навіть дали доторкнутися до автомата.

    Максим був дуже засмучений, що не зміг одразу почати служити. Проте з ним обмінялися контактами й записали до списку добровольців.

    «Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! Не те, що здорові лоби, які звалили на Західну (Україну – ред.)», – написав доброволець Олексій Ковтун.

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    Маму хлопчика швидко розшукали та вона приїхала забрати малюка. В дописі попросили, щоб вона не лаяла героя за самовільне залишення будинку. Також пообіцяли після перемоги у війні неодмінно прийти до нього в гості.

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    Теги: Київщина Facebook місто Олексій Ковтун
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    У Борисполі хлопчик уночі прийшов записуватися в тероборону