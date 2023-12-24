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Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: є поранені
фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни застосували керовані авіаційні бомби проти мирних людей 

24 грудня російські загарбники обстріляли прифронтові Очеретине та Нью-Йорк в Донецькій області, у результаті чого постраждали цивільні. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«Сьогодні російська армія зосередила увагу на селищах, де відсутні будь-які об’єкти військового призначення. За попередніми даними, проти мирних людей вона застосувала керовані авіаційні бомби», – розповіли в прокуратурі.

У селищі Очеретине постраждав 62-річний чоловік, який їхав в автомобілі. Він отримав поранення стегна й мінно-вибухову травму.

Ще двоє мирних мешканців, 68-річний чоловік та його 64-річна дружина, отримали поранення у селищі Нью-Йорк. Вони в момент ворожого обстрілу перебували на власному подвір'ї.

«Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали «швидку». У постраждалих – осколкові поранення», – додали в прокуратурі.

Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: є поранені фото 1
Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: є поранені фото 2
Окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині: є поранені фото 3

За фактами ворожих обстрілів вже ведеться досудове розслідування. Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. 

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.

Теги: прокуратура Донеччина обстріл ворог поранення

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