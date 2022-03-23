Верещук розповіла про можливий обмін моряків з острову Зміїний

Планується обмін наших героїв на російських моряків

Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських воїнів з острова Зміїний. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю « Суспільному»

Верещук розповіла, що Україна врятувала 11 моряків і наразі їх готові обміняти.

«Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей. Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон», – відповіла Верещук на питання щодо українських моряків.

Водночас міністерка розповіла про звернення до неї Уповноваженої з прав людини в РФ Татьяни Москалькової щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

«Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми», – зауважила Ірина Верещук.

Помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів «Главкому», як вирішується ситуація з прикордонниками, що потрапили в полон під час захоплення росіянами острову Зміїний. Спочатку була інформація, що всі вони загинули, потім з’ясувалося, що їх утримують окупанти.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

Військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.