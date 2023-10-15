Шоста доба активних штурмів: влада повідомила про ситуацію в Авдіївці

Упродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів – їх було дуже багато

У місті наразі залишається трохи більше ніж 1,6 тисячі цивільних мешканців

У районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу, але окупанти продовжують далі «тиснути». Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні шоста доба (активних штурмів Авдіївки, – ред.). З учора градус трохи спадає – не дуже суттєво, але відчутно, що вони чи видихались, чи видихаються. На мій погляд, відсотків на 15 менше в них і штурмових дій, там до 20%, і менше інтенсивність обстрілів. Але все одно цілодобово гатять, цілодобово стрілецькі бої», – зазначив він.

Для обстрілів ворог використовує і ствольне озброєння, і «Гради», і міномети, уточнив глава МВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звичайно це КАБи (кореговані авіаційні бомби, – ред.) – їх дуже багато. Декілька днів тому вдарили ними по місту, і з крила був один фрагмент, на ньому маркування – «серпень 2023 р». Тобто «з пилу жару», як кажуть», – повідомив Барабаш.

За його словами, дуже багато ракетних ударів здійснює цими днями Росія в напрямку Авдіївки, зокрема 3 дні тому був 31 ракетний удар по території громади, а по позиціям поряд – набагато більше. За минулу добу армія РФ також завдала по громаді 18 авіаракетних ударів.

Упродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів – їх було дуже багато, але вчора знов почали рахувати. Загалом за минулу добу здійснили 46 масованих обстрілів по громаді, а по позиціям – в рази більше. «Хлопці це все відбивають», – підкреслив керівник МВА.

За інформацією Барабаша, в місті наразі залишається трохи більше ніж 1,6 тисячі цивільних мешканців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є дуже точна цифра. Бо кожна людина, коли отримує гуманітарну допомогу, пише заяву. Таким чином ми можемо рахувати людей не тільки кількісно, а й конкретно знаємо, хто де перебуває. 1618 осіб сьогодні на ранок», – сказав він.

За його словами, останніми днями люди майже не виходили на вулиці. Барабаш додав, що деякі з них хочуть евакуюватись, тому українцям у цьому допомагає місцева влада. «За цей тиждень вивезли 19 людей, тижнем раніше – 11», – повідомив очільник МВА.

Але більшість з тих, хто залишаються в Авдіївці, вважають, що «це вже остання битва». Зараз наші дадуть росіянам прикурити й вони підуть, тому нема сенсу виїжджати, пояснив логіку українців Барабаш.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.