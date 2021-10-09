Влада Грузії повідомила, що Саакашвілі почав пити соки і їсти мед

Для заарештованого Саакашвілі виготовили особисту картку, за допомогою якої він може придбати продукти

Саакашвілі отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки. Про це повідомив начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі, передає видання «Грузія Онлайн».

За словами Цхваріашвілі, для заарештованого Саакашвілі виготовили особисту картку, за допомогою якої він може придбати продукти.

«У понеділок була виготовлена особиста картка. У нього був доступ до різних продуктів, включаючи натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження», – заявив начальник пенітенціарної служби Грузії.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.