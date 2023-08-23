Чому «Москва сіті» так часто потрапляє під атаки: роз’яснення розвідки

Атакують саме ті місця, де розташовуються певні спецслужби, офіси, міністерства

Влучання невідомих об’єктів у будівлі «Москва сіті» можна пояснити тим, що саме там розташовані установи, які планують воєнні злочини держави-агресора. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Оці шляхетні невідомі літаючі об'єкти спрямовуються виключно на ті об'єкти та установи, які залучені до геноцидної війни сучасної Росії проти України», – сказав він.

Юсов зазначив, що атакують саме ті місця, де розташовуються певні спецслужби, офіси, міністерства. – «А також інші установи, які залучені в реалізації, плануванні, контролі та здійсненні цієї війни і воєнних злочинів».

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Відповідаючи на питання, чи змінюються настої росіян через прильоти, Юсов сказав: «Звичайно, подібні дії мають багатоплановий характер і впливають одразу на декілька процесів. Окрім цілей і військових результатів даних операцій це і громадський настрій, інформаційний ефект, позиція рашистів на міжнародному ринку озброєнь та багато інших чинників. Зокрема, авторитет Путіна перед його імовірними союзниками або державами, які ще підтримують контакти з ним».

Представник розвідки вважає, що не можна серйозно можна ставитися до диктатора, який навіть в столиці не може проконтролювати ситуацію і захистити небо. – «Наскільки серйозно можна ставитися до «другої армії світу», якщо їх стратегічна авіація, бомбардувальники вибухають і знищуються, навіть не злітаючи. Про яку оборонку і продаж зброї можна говорити, якщо їх сучасні комплекси С-400 так само прекрасно палають. Тобто далі буде. Все в динаміці. Українські сили безпеки оборони працюють. Працює ГУР».

Нагадаємо, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.