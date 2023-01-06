Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото)

Полігон встановлено за знімками змагань операторів БПЛА

Журналісти «Донбас.Реалії», проєкту Радіо Свобода, знайшли ймовірну локацію російського полігону, де тренуються оператори іранських дронів Shahed. Полігон розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від державного центру безпілотної авіації міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

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Цей центр є єдиним у структурі міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці. «Донбас Реалії» встановили його за знімками змагань операторів БПЛА, які проходили у Росії.

Міжнародні армійські ігри «Соколиная охота» у 2019-му та 2021 роках проходили на полігоні центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

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Російські військові стоять на тлі цієї споруди:

Поруч зі встановленим майданчиком є великий полігон, котрий раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

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Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.

Як повідомлялося, українські розслідувачі встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Раніше в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Також Іран заперечує, що оборонною співпрацею з Росією фактично виступає однією зі сторін війни в Україні.

Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди».