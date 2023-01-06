Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото)
Росія з вересня атакує Україну іранськими дронами
фото з відкритих джерел

Полігон встановлено за знімками змагань операторів БПЛА

Журналісти «Донбас.Реалії», проєкту Радіо Свобода, знайшли ймовірну локацію російського полігону, де тренуються оператори іранських дронів Shahed. Полігон розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від державного центру безпілотної авіації міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

Цей центр є єдиним у структурі міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці. «Донбас Реалії» встановили його за знімками змагань операторів БПЛА, які проходили у Росії.

Міжнародні армійські ігри «Соколиная охота» у 2019-му та 2021 роках проходили на полігоні центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото) фото 1

Російські військові стоять на тлі цієї споруди:

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото) фото 2

Поруч зі встановленим майданчиком є великий полігон, котрий раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото) фото 3

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото) фото 4

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.

Як повідомлялося, українські розслідувачі встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed

Раніше в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Також Іран заперечує, що оборонною співпрацею з Росією фактично виступає однією зі сторін війни в Україні.

Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди».

Читайте також: Хто обстрілює Україну дронами. Розслідувачі ідентифікували чотирьох офіцерів РФ

Теги: росія Іран війна Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони надходять до РФ із Ірану партіями по 200 і 300 одиниць
Аналітики ISW вирахували, коли у Росії закінчаться іранські дрони
Вчора, 06:22
Ракети, які використовує Україна проти дронів є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати
NYT написала, що Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами. ЗСУ відреагували
4 сiчня, 15:02
Журналісти ідентифікували росіян, які запускають іранські дрони
Хто обстрілює Україну дронами. Ідентифіковано чотирьох офіцерів РФ
Вчора, 02:18

Соціум

Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото)
Встановлено полігон у Росії, де тренуються оператори ударних дронів (фото)
Головний кінорежисер-путініст потрапив у лікарню в тяжкому стані
Головний кінорежисер-путініст потрапив у лікарню в тяжкому стані
У Білорусі затримано священника, який молився за українських воїнів
У Білорусі затримано священника, який молився за українських воїнів
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
Під час січневих протестів у Казахстані силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента
Під час січневих протестів у Казахстані силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента
Вина Росії: McDonald's пішов із Казахстану
Вина Росії: McDonald's пішов із Казахстану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
21K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
19K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
13K
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
12K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
8365
Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту