Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вразили район зосередження окупантів на Кінбурнській косі – «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ вразили район зосередження окупантів на Кінбурнській косі – «Південь»
Воїни виконали 33 вогневі завдання на південному напрямку
фото з відкритих джерел

З Кінбурнської коси ворожі війська обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані

На Кінбурнській косі (Миколаївська область) українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів. Саме звідти ворожі війська обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Протягом п'ятниці, 18 листопада, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 33 вогневі завдання на південному напрямку. На Кінбурнській косі ліквідовано ще сім окупантів, а також знищено дві одиниці ворожої автобронетехніки та пункт базування ворога.

У свою чергу на лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів та два танки біля Олешок.

Раніше Зеленський розповів, що за добу Збройні сили України відбили сотні атак.

Нагадаємо, Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні.

Також американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 269 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом
Окупанти підтвердили, що готуються до наступу ЗСУ у Криму
Вчора, 14:17
ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я
ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров'я
Вчора, 17:15
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів
«Південь» пояснив, як ЗСУ дізнаються про підготовку масованого ракетного удару
Вчора, 17:34

Події в Україні

Дві території Австрії: стало відомо, яку площу України замінували рашисти
Дві території Австрії: стало відомо, яку площу України замінували рашисти
ЗСУ вразили район зосередження окупантів на Кінбурнській косі – «Південь»
ЗСУ вразили район зосередження окупантів на Кінбурнській косі – «Південь»
Під завалами можуть знаходитися люди: подробиці вечірнього обстрілу Запоріжжя
Під завалами можуть знаходитися люди: подробиці вечірнього обстрілу Запоріжжя
Рашисти обстріляли Запоріжжя, у місті пролунали вибухи
Рашисти обстріляли Запоріжжя, у місті пролунали вибухи
«Кадировці» беруть під контроль окупований Донбас – ЗМІ
«Кадировці» беруть під контроль окупований Донбас – ЗМІ
Стало відомо, скільки людей проживає у зруйнованій рашистами Попасній
Стало відомо, скільки людей проживає у зруйнованій рашистами Попасній

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
82K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
43K
Корбан потягнув Зеленського до суду
42K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
41K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
38K
Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту