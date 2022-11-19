ЗСУ вразили район зосередження окупантів на Кінбурнській косі – «Південь»

З Кінбурнської коси ворожі війська обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані

На Кінбурнській косі (Миколаївська область) українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів. Саме звідти ворожі війська обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані. Про це інформує оперативне командування «Південь».

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Протягом п'ятниці, 18 листопада, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 33 вогневі завдання на південному напрямку. На Кінбурнській косі ліквідовано ще сім окупантів, а також знищено дві одиниці ворожої автобронетехніки та пункт базування ворога.

У свою чергу на лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів та два танки біля Олешок.

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Раніше Зеленський розповів, що за добу Збройні сили України відбили сотні атак.

Нагадаємо, Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні.

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