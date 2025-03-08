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Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року
Ситуація на фронті 8 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 109 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 67 ракет, 60 авіаційних ударів, застосувавши 77 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1240 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 109 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно атакував на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Українські війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники відбили ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано дев’ять бойових зіткнень поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, з яких одне продовжується до цього часу. Авіаудару зазнав Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки. Два боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 22 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. На даний час продовжується дев’ять боєзіткнень. Авіаударів керованими бомбами зазнали Торецьк, Клебан-Бик та Костянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка, Олексіївка, Андріївкка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська. Авіаційних ударів зазнали Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звірове та Горіхове.

Українські воїни знешкодили 184 окупанти, 87 з них – безповоротно. Також знищено один БТР, шість автомобілів, сім антен управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, два пункти управління БпЛА; також пошкоджено гармату, один окопний РЕБ, автомобіль та мотоцикл.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького, отримав відсіч. 

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 25 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2025 року фото 9

Українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1109-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб танки росіяни війна

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