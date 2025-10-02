В Україні триває 1317-й день повномасштабної війни

Ворог просунувся поблизу Новоіванівки та у Полтавці

Сили Оборони України продовжують відсіч ворожих атак на сході України. Українські війська зачистили село Нове Шахове, відкинувши противника, який намагався просунутися в цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Водночас на південному заході від Бахмута Сили оборони успішно відбили атаки ворога поблизу сіл Никанорівка та Золотий Колодязь.

Противник також намагався просунутися на інших напрямках. Ворожі сили активізувалися поблизу села Новоіванівка, на південний захід від Авдіївки, а також у районі Полтавки, що розташоване на Запорізькому напрямку.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл.