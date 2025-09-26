Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 26 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:
- особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
- танків – 11203 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;
- артилерійських систем – 33147 (+14) од;
- РСЗВ – 1501 (+0) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
Нагадаємо, триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.
