Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1311-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 26 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
  • танків – 11203 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33147 (+14) од;
  • РСЗВ – 1501 (+0) од;
  • засоби ППО – 1222 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
  • спеціальна техніка – 3975 (+0).
Нагадаємо, триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.

