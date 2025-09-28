На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Продовольчий дефіцит зростає через намагання росіян стримати ріст цін
фото: Цент Національного спротиву

Окупаційні адміністрації видають розпорядження щодо цін, вимагаючи, щоб вони не зростали, тому ринок все більше переходить у тінь

На тимчасово захоплених територіях російська окупаційна влада намагається стримати інфляцію, встановлюючи граничні ціни на продукти. Перелік товарів, на які поширюються обмеження, постійно зростає, проте такі кроки лише посилюють економічні проблеми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупаційні адміністрації видають розпорядження щодо цін, вимагаючи, щоб вони не зростали, намагаючись регулювати економіку адміністративними методами. У результаті ринок все більше переходить у тінь: продукти зникають із полиць магазинів, їх продають поза касами або через нелегальні точки.

Виробники, зі свого боку, змушені знижувати витрати, що призводить до погіршення якості продукції. Експерти підкреслюють, що подібні обмеження не зупиняють інфляцію, а навпаки створюють дефіцит і ще більше знижують рівень життя людей на окупованих територіях.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. 

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей. 

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

