Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
У результаті атаки пошкоджено шість багатоповерхівок
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Близько 19:19 в місті пролунали перші вибухи

Російські військові надвечір 6 вересня завдали удару по Запоріжжю. Місто було атаковане ворожими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними місцевої влади, кілька груп ворожих безпілотників рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема Дніпровського, Заводського, Олександрівського та Вознесенівського. Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі фото 1

Близько 19:19 пролунали перші вибухи, а невдовзі повторні. Унаслідок ударів виникли пожежі. За даними місцевих жителів, після атаки в деяких районах міста почались перебої з водою та світлом.

Пізніше Федоров повідомив, що російські військові скерували на Запоріжжя щонайменше 7 безпілотників. У результаті атаки одна жінка дістала осколкове поранення голови.

«Медики надають всю необхідну допомогу», – пояснив глава ОВА.

Пошкоджено шість багатоповерхових та чотири приватних будинки. У частині будинків вибиті вікна та поламані балкони, у приватному секторі – покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого було поранено людей.

Також росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя. Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети.

 

Теги: Запоріжжя окупанти армія військові поранення росіяни

