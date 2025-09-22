Росіяни перегруповуються після провалів: ЗСУ оцінили ситуацію на фронті

Попри тактичні поразки, окупанти продовжують нарощувати ресурси та намагатися просунутися на фронті

Російські війська перегруповуються після невдалих весняно-літніх наступів, намагаючись створити умови для нового просування на Південно- та Північно-слобожанських напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова у Liga.net.

За словами Андрія Гнатова, дії російських військ на окремих напрямках можна вважати тактичним провалом, адже сили, кинутих для наступу, не досягли очікуваних результатів. Попри це, окупанти продовжують поповнювати ресурси та людські резерви.

«Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50–100 метрів, втрачаючи водночас 200–300 своїх солдатів», – зауважив начальник Генштабу.

Експерти підкреслюють, що така стратегія окупантів свідчить про їхню готовність до затяжних боїв та використання будь-яких можливостей для мінімального просування, навіть за високих втрат.

ЗСУ продовжують зміцнювати оборону та відстежувати пересування противника, щоб своєчасно реагувати на його спроби відновити наступальні дії.

Нагадаємо, що російська армія продовжує тиснути на Курахове та намагається протиснутися через українські позиції, щоб оточити місто. Росіяни за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх, який отримали біля Красногорівки.

Останній тиждень для бійців Сил Оборони, зокрема 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями. Зараз окупанти просуваються у напрямку села Гостре, але попадають під щільний вогонь української піхоти, а також обстріли артилерії та дронів. Як кажуть в ЗСУ, таким чином росіяни хочуть обійти Максимільянівку та Георгіївку, де постійно зазнають невдач.