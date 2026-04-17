Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ

Наталія Порощук
фото: Генштаб

Учора та у ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (Луганська обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл.), Успенівка та Зелене Запорізької області.

Зокрема, уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, Донецька обл.), логістичний хаб (Мангуш, Донецька обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, Крим).

Серед іншого українські воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (Херсонська обл.), Пантелеймонівка (Донецька обл.) та Довжанськ (Луганська обл.). Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н. п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

За результатами попередніх уражень встановлено:

  • підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.);
  • у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції «Небо-М» (Черновєц, Білгородська обл.);
  • підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції «Подльот» (Новомарьєвка, Ростовська обл.).

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.

Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
