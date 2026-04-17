Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського
Учора та у ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Так, уражено командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (Луганська обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл.), Успенівка та Зелене Запорізької області.
Зокрема, уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, Донецька обл.), логістичний хаб (Мангуш, Донецька обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, Крим).
Серед іншого українські воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (Херсонська обл.), Пантелеймонівка (Донецька обл.) та Довжанськ (Луганська обл.). Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н. п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.
За результатами попередніх уражень встановлено:
- підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.);
- у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції «Небо-М» (Черновєц, Білгородська обл.);
- підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції «Подльот» (Новомарьєвка, Ростовська обл.).
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Раніше українські воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.
