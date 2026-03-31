Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста

Президент заявив, що кожен російський злочинець має відповісти за вбивства українців

Президент України Володимир Зеленський у річницю звільнення Бучі вшанував пам’ять загиблих та наголосив на відповідальності Росії за воєнні злочини. Про це повідомляє «Главком».

Глава держави нагадав про події, які стали відомі всьому світу після деокупації міста. «Коли про Бучу дізнався весь світ. Про українців, жорстоко вбитих на вулицях Бучі російськими окупантами. Про наших закатованих людей у підвалах. Про розстріляних на дорогах. Про дорослих і дітей, чиї тіла були знайдені в могилах у Бучі. Усі побачили, який жах несе Росія та її агресія. Побачили, від чого насправді захищається Україна», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна пам’ятає кожного, хто загинув від рук російських військових. «Сьогодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів, ми вшанували пам’ять українців, яких убили й закатували там. Ми пам’ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей», – заявив він.

Глава держави наголосив, що злочини проти українців не можуть залишитися безкарними. «Світла пам’ять кожному, чиє життя забрала Росія, усім, хто загинув у Бучі та по всій Україні від рук російських окупантів», – додав президент.

