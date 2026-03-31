Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Зеленський у річницю Бучі заявив про покарання для РФ
фото: V_Zelenskiy_official

Президент заявив, що кожен російський злочинець має відповісти за вбивства українців

Президент України Володимир Зеленський у річницю звільнення Бучі вшанував пам’ять загиблих та наголосив на відповідальності Росії за воєнні злочини. Про це повідомляє «Главком».

фото: V_Zelenskiy_official

Глава держави нагадав про події, які стали відомі всьому світу після деокупації міста. «Коли про Бучу дізнався весь світ. Про українців, жорстоко вбитих на вулицях Бучі російськими окупантами. Про наших закатованих людей у підвалах. Про розстріляних на дорогах. Про дорослих і дітей, чиї тіла були знайдені в могилах у Бучі. Усі побачили, який жах несе Росія та її агресія. Побачили, від чого насправді захищається Україна», – зазначив Зеленський.

фото: V_Zelenskiy_official

Президент підкреслив, що Україна пам’ятає кожного, хто загинув від рук російських військових. «Сьогодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів, ми вшанували пам’ять українців, яких убили й закатували там. Ми пам’ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей», – заявив він.

фото: V_Zelenskiy_official

Глава держави наголосив, що злочини проти українців не можуть залишитися безкарними. «Світла пам’ять кожному, чиє життя забрала Росія, усім, хто загинув у Бучі та по всій Україні від рук російських окупантів», – додав президент.

Нагадаємо, у вівторок, 31 березня, у Києві та Київській області запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних високопосадовців.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Буча окупанти війна

Читайте також

Російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
24 березня, 09:57
Пожежа на обʼєкті нафтопроводу поблизу Бродів 27-29 січня 2026 року
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
20 березня, 12:25
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
15 березня, 17:53
Український дрон-перехоплювач Octopus
Україна втратила ринок дронів-перехоплювачів у Перській затоці?
15 березня, 15:54
Ситуація на фронті 11 березня
Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу
11 березня, 22:12
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
7 березня, 19:34
СБУ вразила три кораблі російського флоту
СБУ уразила морський тральщик та два кораблі РФ
4 березня, 14:47
Ціни на пальне зросли на 2 грн за добу
Мережі АЗС підняли вартість бензину та дизеля
3 березня, 13:33
Роман Ткачук захищав Україну з 2022 року
На війні загинув очільник Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук
2 березня, 20:29

Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
Дрони відбили українських військових із полону окупантів (відео)
Дрони відбили українських військових із полону окупантів (відео)
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили про влучання БпЛА
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили про влучання БпЛА
Річниця звільнення Бучі. Кая Каллас та урядовці країн ЄС прибули до Києва
Річниця звільнення Бучі. Кая Каллас та урядовці країн ЄС прибули до Києва

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

