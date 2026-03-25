РФ втратила щонайменше 40% потужностей з експорту нафти через удари України – Reuters

У березні 2026 року Україна активізувала атаки на інфраструктуру експорту нафти з Росії

Як пише агентство, зупинка є найсерйознішим збоєм у постачанні нафти в новітній історії Росії

Масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками агентства, йдеться приблизно про 2 млн барелів на добу. Зокрема, зупинено роботу ключових портів Приморськ та Усть-Луга на Балтійському морі, а також частково порушено функціонування нафтопроводу «Дружба», що проходить через Україну до Угорщини та Словаччини.

Крім того, протягом останнього місяця фіксувалися влучання по нафтопереробних заводах та насосних станціях на території РФ.

Через проблеми із західними маршрутами Росія частково переорієнтовує експорт на азійські напрямки, зокрема до Китаю. Однак трейдери зазначають, що ці маршрути мають обмежену пропускну здатність.

Нагадаємо, Росія почала продавати свою нафту дорожче, ніж раніше, і навіть отримує вищу ціну в Індії – одному з головних покупців. Йдеться про нафту марки Urals, яка вперше з 2022 року продається без знижки, а навпаки – дорожче за еталонну марку Brent.

За даними Bloomberg, ціна Urals на західному узбережжі Індії піднялася до $121,65 за барель. Це значно більше, ніж раніше, коли Росія продавала нафту дешевше, щоб обійти санкції та зберегти покупців.

Причина: ситуація на світовому ринку. Через війну на Близькому Сході нафти стало менше, і ціни різко зросли. Крім того, США дозволили купувати російську нафту, яка зберігається у танкерах у морі, без ризику потрапити під санкції.

Ще 24 березня «Главком» повідомляв, що доходи Росії від продажу нафти вже повернулися до рівня березня 2022 року. За даними видання, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини у березні зріс удвічі: зі $135 млн до $270 млн.

Після запровадження санкцій Росія була змушена продавати нафту зі значними знижками, зокрема Індії та Китаю. Однак останні події на світовому ринку тимчасово змінили ситуацію і дозволили Кремлю знову нарощувати доходи від експорту.